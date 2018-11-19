Ученые установили, как ожирение влияет на риск ранней смерти

Ученые заявили, что профилактика ожирения должна начинаться с самого детства, так как это распространенное сейчас заболевание может значительно сократить годы жизни человека. В США исследователи провели научную работы целью выявить, насколько продолжительное ожирение влияет на риск ранней смерти.

Исследователи из Школы общественного здоровья Бостонского университета изучили истории болезни более 6 тысяч человек и заключили, что избыточный вес, который человек сохраняет в течение 24 лет жизни, серьезно грозит сокращению продолжительности жизни.

У добровольцев с нормальным весом, принимающих участие в эксперименте, такой риск был гораздо ниже. Ученые подчеркнули важную роль в профилактике ожирения с ранних лет жизни человека. Многие родители уже задумываются об этом и ответственно следят за питанием малышей.

На сайте rg.ru сообщается, что главной причиной появления "устойчивого" лишнего веса многие эксперты определяют гибель особой группы нейронов в мозге, отвечающих за чувство насыщения. Такое заключение сделали исследователи из Университета Кампинаса (Бразилия).