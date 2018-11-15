Главные симптомы приближающегося микроинфаркта перечислили медики

Медицинские специалисты назвали основные признаки приближающегося микроинфаркта. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.

Сайт health-post.ru пишет, что перенесенный микроинфаркт часто способствует развитию более серьезных болезней, поэтому важно запомнить, на какие симптомы следует обращать внимание. К ним относятся в первую очередь те, что наблюдаются при инфаркте обычном: боль в грудине, головокружение, нарушение сердечного ритма. Кроме того, признаками приближения микроинфаркта могут быть повышение температуры, внезапная потливость, боли в суставах.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи, работающие в Соединенных Штатах, назвали продукт, сокращающий продолжительность жизни. Ученые рекомендовали людям, желающим достигнуть преклонных лет, ограничить употребление соли.