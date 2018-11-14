Сокращающий продолжительность человеческой жизни продукт назвали исследователи

Стал известен продукт, сокращающий продолжительность жизни человека. Соответствующее исследование провели ученые из Соединенных Штатов, говорится в заметке, опубликованной в русскоязычном сегменте интернета.

Как пишет сайт mykorus.ru, специалисты проанализировали истории болезней преждевременно ушедших из жизни пациентов и выяснили, что недуги, приведшие к летальному исходу, были вызваны потреблением большого количества соли. Исследователи пришли к выводу, что данный продукт провоцирует почечную недостаточность, рак желудка, патологии сердечно-сосудистой системы.

Ученые порекомендовали людям, которые хотят прожить долго, сократить потребление соли до двух граммов в день.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики перечислили десять советов, которые помогут снизить артериальное давление без применения лекарственных препаратов.