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Сокращающий продолжительность человеческой жизни продукт назвали исследователи
14 ноября 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Стал известен продукт, сокращающий продолжительность жизни человека. Соответствующее исследование провели ученые из Соединенных Штатов, говорится в заметке, опубликованной в русскоязычном сегменте интернета.
Как пишет сайт mykorus.ru, специалисты проанализировали истории болезней преждевременно ушедших из жизни пациентов и выяснили, что недуги, приведшие к летальному исходу, были вызваны потреблением большого количества соли. Исследователи пришли к выводу, что данный продукт провоцирует почечную недостаточность, рак желудка, патологии сердечно-сосудистой системы.
Ученые порекомендовали людям, которые хотят прожить долго, сократить потребление соли до двух граммов в день.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики перечислили десять советов, которые помогут снизить артериальное давление без применения лекарственных препаратов.
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