Учёные раскрыли новый способ снизить кровяное давление без лекарств

Группа учёных из разных стран провела исследования и выявила, что синий свет может стать основой терапии при гипертонии. Медики определили, что для здоровья человека синий свет, в отличие от ультрафиолетового излучения, не опасен. Топ-10 способов снижения артериального давления без лекарств выложили в сети

Такой же свет присутствует в составе дневного солнечного света, постоянно попадающего на тело человека.

В эксперименте, один из авторов которого профессор Кристиан Хайсс из Университета Суррея, приняли участие 14 здоровых мужчин. Всё тело добровольцев в течение 30 минут один раз в день подвергали воздействию синего монохроматического излучения на длине волны 450 нанометров. На следующий день столько же времени проводился контрольный эксперимент: участники также подвергались облучению синим, но уже не монохроматическим светом.

В ходе эксперимента исследователи фиксировали у добровольцев артериальное давление, пульс, жёсткость артерий, степень расширения кровеносных сосудов, уровень концентрации в плазме крови оксида азота.

После воздействия синего света зафиксировано уменьшение систолического артериального давления ("верхнее" давление) почти на восемь миллиметров ртутного столба, - сообщает сайт vesti.ru. У участников опыта увеличилась частота сердечных сокращений. Медики пояснили, что общее состояние пациентов было похоже на то состояние, которое наблюдается в клинических испытаниях, когда человек принимает препарат для снижения давления.

Учёные считают, что такое лечение позволит снизить дозировку лекарств для снижения давления, а возможно, некоторые гипертоники восвсе откажутся от таблеток.