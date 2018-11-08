Частые перемены настроения могут свидетельствовать о шизофрении

Перемены настроения могут свидетельствовать о серьезном психическом заболевании. Как предупреждают специалисты, от частых перепадов настроения страдают люди, подверженные шизофрении.

Это один из первых признаков данной патологии. При этом всерьез его обычно не воспринимают, считается, что это последствия кризиса средних лет, стресса или депрессии. При этом подобное расстройство невозможно выявить традиционными медицинскими обследованиями.

Первые признаки шизофрении выражаются в замкнутости, трудностях с общением, частой переменой эмоционального фона. Также стоит серьезно отнестись к таким проявлениям как апатия, ослабление внимательности, ухудшение мыслительных способностей, передает "Территория новостей".

Если что-то подобное вы замечаете у близких вам людей, в первую очередь нужно поговорить с ними с глазу на глаз. Возможно, вы уговорите их показаться специалисту, поскольку на этой стадии они и сами за собой замечают что-то не то.

Поводом для обязательного посещения психиатра являются галлюцинации, обманчивое восприятие действительности.