Медики разъяснили последствия отказа от прививок

Министерство здравоохранения РФ дорабатывает законопроект, устанавливающий запрет на публичные призывы к отказу от вакцинации. Медиков будут наказывать за такую пропаганду.

В Минздраве сейчас обсуждается расширение национального календаря прививок и способы повышения охвата вакцинированного населения. В частности, предлагается ввести наказание для медицинских работников, пропагандирующих отказ от вакцинации, и посылать их на принудительное переобучение по программе вакцинопрофилактики.

«Минздрав РФ подготовил проект закона, который устанавливает запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. В настоящее время законопроект дорабатывается, поэтому комментарии к нему пока преждевременны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

К 2020 году Минздрав планирует расширить национальный календарь прививок на вакцины от ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а также гемофильной инфекции, сообщают «Известия».