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Медики разъяснили последствия отказа от прививок
7 ноября 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения РФ дорабатывает законопроект, устанавливающий запрет на публичные призывы к отказу от вакцинации. Медиков будут наказывать за такую пропаганду.
В Минздраве сейчас обсуждается расширение национального календаря прививок и способы повышения охвата вакцинированного населения. В частности, предлагается ввести наказание для медицинских работников, пропагандирующих отказ от вакцинации, и посылать их на принудительное переобучение по программе вакцинопрофилактики.
«Минздрав РФ подготовил проект закона, который устанавливает запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. В настоящее время законопроект дорабатывается, поэтому комментарии к нему пока преждевременны», - сообщили в пресс-службе ведомства.
К 2020 году Минздрав планирует расширить национальный календарь прививок на вакцины от ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а также гемофильной инфекции, сообщают «Известия».
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