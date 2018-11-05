Медики объяснили, почему у некоторых людей нет никакого желания пить воду

Специалисты рассказали о том, почему некоторым людям не хочется пить воду: по их словам, это может быть симптомом нарушений, которые происходят в организме, хотя многие могут думать, что им это просто не надо.

Отметим, что каждый день разными путями организм избавляется от 1,5-2,5 л воды. И если ее количество не пополнять, может появиться одышка и головная боль, ухудшится состояние кожи, нарушится обмен веществ со всеми вытекающими последствиями, сообщает Medikforum.ru.

Нежелание пить воду может показывать на угнетение почечной функции, либо на нарушение передачи и восприятия импульсов в нервных клетках. Эксперты рекомендуют посетить терапевта и пройти обследование у нефролога либо невропатолога.