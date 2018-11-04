Есть и не толстеть: названы продукты, способствующие похуданию

Специалисты вновь обратили внимание на пользу здорового питания. Эксперты назвали список продуктов, эффективно способствующих похуданию и оказывающих положительное влияние на организм.

Желающим похудеть ученые рекомендуют прежде всего зеленый чай, богатый на катехины, ускоряющие метаболизм. Также важно включить в рацион лосось, содержащий полезный для организма омега-3.

Борющимся с ожирением советуют не забывать про яблоки и груши. В них содержатся флавоноиды, влияющие на сжигание жира. Кроме того, способствуют снижению веса морские водоросли и острый перец.

Помогут в этом вопросе также семена льна. Они содержат лигнаны, которые снижают ИМТ и помогают в избавлении от лишнего веса. В список вошли также неочищенный рис, лук, чеснок и куркума.