Медики рассказали о негативном воздействии зеленого чая на организм человека
2 ноября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Несмотря на очевидные полезные свойства такого популярного напитка, как зеленый чай, у него, как оказалось, есть и оборотная сторона воздействия на организм человека, выяснили ученые.
О полезных свойствах зеленого чая эксперты не раз говорили, рекомендуя его тем, кто желает похудеть. Однако, американские медики обнаружили, что напиток также может нанести вред здоровью.
Оказывается, у некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек.
При этом, польза напитка неоспорима. Он противопоказан лишь тем людям, организм которых чувствителен к содержащемуся в нем антиоксиданту, предупреждают ученые из US National Institutes of Health.
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