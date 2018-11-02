Медики рассказали о негативном воздействии зеленого чая на организм человека

Несмотря на очевидные полезные свойства такого популярного напитка, как зеленый чай, у него, как оказалось, есть и оборотная сторона воздействия на организм человека, выяснили ученые.

О полезных свойствах зеленого чая эксперты не раз говорили, рекомендуя его тем, кто желает похудеть. Однако, американские медики обнаружили, что напиток также может нанести вред здоровью.

Оказывается, у некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек.

При этом, польза напитка неоспорима. Он противопоказан лишь тем людям, организм которых чувствителен к содержащемуся в нем антиоксиданту, предупреждают ученые из US National Institutes of Health.