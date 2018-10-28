Ученые создали принципиально новое лекарство от туберкулеза
28 октября 2018, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из Индии и США разработали новый препарат для борьбы с туберкулезом. Они утверждают, что это средство потенциально может навсегда уничтожить все палочки Коха, которые провоцируют развитие болезни.
Антибиотик быстро поражает бактерии Mycobacterium tuberculosis внутри устойчивых к другим препаратам клеток. Они уязвимы обычно для медикаментов только в тот не очень долгий период, когда, выйдя из одной клетки, подыскивают и атакуют следующую. Из-за этого инфицированные люди должны принимать лекарства долго - пока заражение не будет ликвидировано полностью.
Благодаря новому лекарству процесс выздоровления может происходить гораздо быстрее, сообщает "Популярная механика".
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