Названы 5 простых способов, помогающих похудеть

Специалисты в области похудения рассказали о пяти простых шагах, которые помогают похудеть - эффективность этих легких способов доказана исследованиями. Среди них есть и те, которые вас удивят. Эксперты назвали пять лучших напитков для похудения

Простые продукты без наличия каких-либо добавок - самые здоровые. Это крупы, отруби или хлопья из цельных злаков, макароны, фрукты и овощи.

Один стакан сока, колы или любого другого безалкогольного напитка в день повышает риск развития ожирения на 31%, откажитесь от них и пейте простую воду. Не менее 4 стаканов в день.

Зеленый чай обладает специальными веществами, которые заставляют организм более активно сжигать жиры. Эксперты советуют выпивать три чашки в день этого полезного напитка.

А теперь удивительное: люди, получающие от 45 до 60 граммов жира в день, быстрее сбрасывают лишний вес, чем те, в чьем рационе меньше жирных продуктов. Исследование по этому поводу проводилось специалистами Гарвардской медицинской школы и Бригама и женской больницы в Бостоне. Но жир жиру рознь: речь идет о продуктах, богатых мононенасыщенными жирами: орехи, оливковое масло, рыба жирных сортов, молочные продукты.

И последнее: ешьте медленно. Исследование, в котором участвовали 60 000 человек, проводимое японскими учеными из Университета Кюсю, показало: люди, привыкшие есть не торопясь, на 42% реже бывают полными по сравнению с теми, кто ест, можно сказать, на бегу.