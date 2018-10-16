Эксперты назвали пять лучших напитков для похудения

Эксперты составили рейтинг лучших жиросжигающих напитков, которые помогают снизить вес без изнурительных физических нагрузок. Лучшим напитком для худеющих людей признан зеленый чай. Названы напитки, которые уменьшают жир на животе

Он богат флавонидами и кофеином, что дает возможность ускорить метаболизм и тем самым сжечь жир. Чтобы похудеть, надо употреблять каждый день 2–3 чашки зеленого чая.

Второе место занял томатный сок. Кроме жиросжигающих свойств, он снижает уровень холестерина в крови. Один стакан сока в день - и вы потеряете на 50% больше жира в области талии по сравнению с теми, кто не пьет этого напитка.

На третьей строчке расположился яблочный уксус, благодаря своей способности активировать обмен веществ и использованию жира для получения энергии. Употреблять уксус нужно, смешивая с водой. Достаточно 2-3 столовых ложек в день.

Далее в списке, который опубликован в газете Daily Star, идет напиток с имбирем. Натрите его, смешайте с горячей водой, и дайте настояться десять минут. Выпив, вы долго будете ощущать чувство сытости.

Употребление не менее восьми стаканов чистой воды в день снижает риск развития дегидратации, ведущее к вздутия живота и нарушению работы пищеварения. Вода замыкает рейтинг экспертов.