Опубликованы четыре простые рекомендации медиков по предотвращению инфаркта

Специалисты в области медицины назвали четыре простые рекомендации, которые помогают предотвратить инфаркт. Соответствующая заметка появилась на страницах российских интернет-СМИ.

Издание «Правда.Ру» пишет, что медики советуют людям, которые хотят сохранить свое сердце здоровым, отказаться от употребления спиртных напитков и сигарет. Кроме того, необходимы ежедневные физические нагрузки – малоподвижный образ жизни повышает вероятность инфаркта.

Две другие рекомендации касаются питания. Специалисты полагают, что для сердца полезно в течение недели съедать горсть орехов. Также на данный орган благотворно воздействует кофе в умеренных объемах.

На минувшей неделе сообщалось, что работающие в Северной Америке ученые назвали два доступных продукта для профилактики сердечных заболеваний. Речь идет о миндале и меде.