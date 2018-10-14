Ученые напомнили, какие продукты вызывают бессоницу

Ученые назвали 7 продуктов, которые не дадут ночью уснуть. Такой эффект, как все знают, дает кофе, но есть и другие напитки и продукты, некстати вызывающие бодрость. Например, питьевая вода. Названы продукты, которых "боится" бессонница

Ее большое количество вечером приведет к ночным походам в туалет. Специалисты не советуют употреблять перед сном сладкую газированную воду, ведь в ней много сахара и почти всегда содержится кофеин.

В чае, как и в кофе, содержится теобромин, который увеличивает частоту сердечных сокращений. Он есть и в шоколаде. Так что не хотите засыпать - чай с шоколадкой перед сном.

Томатные соусы содержат аминокислоту тирамин, которая стимулирует выработку норадреналина, влияющего на активность. Кроме того, нужно избегать острых закусок, чипсов, советуют ученые, пишет "МедикФорум".

Мороженое содержит сахар и насыщенные жиры, с помощью которых организм производит энергию, так что оно тоже противопоказано перед сном.