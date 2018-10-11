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Легкий способ избежать инсульта головного мозга назвали в сети
11 октября 2018, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Назван легкий способ предотвращения инсульта головного мозга. Соответствующие сведения содержатся в публикации, появившейся в российском сегменте интернета.
Сайт sosud-ok.ru пишет, что людям, которые хотят избежать данной болезни, следует обратить внимание на народную медицину. Травы, применяемые в ней, способствуют нормализации кровообращения, разжижению крови и стабилизации давления. Для профилактики инсульта портал рекомендует употреблять отвар из коры рябины и отвар из ромашки и бессмертника. Рецепты приготовления названных напитков можно найти в сети.
Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о фрукте, который защитит организм осенью.
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