Легкий способ избежать инсульта головного мозга назвали в сети

Назван легкий способ предотвращения инсульта головного мозга. Соответствующие сведения содержатся в публикации, появившейся в российском сегменте интернета.

Сайт sosud-ok.ru пишет, что людям, которые хотят избежать данной болезни, следует обратить внимание на народную медицину. Травы, применяемые в ней, способствуют нормализации кровообращения, разжижению крови и стабилизации давления. Для профилактики инсульта портал рекомендует употреблять отвар из коры рябины и отвар из ромашки и бессмертника. Рецепты приготовления названных напитков можно найти в сети.

Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о фрукте, который защитит организм осенью.