Ученые Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева проверили состав лапши быстрого приготовления "Доширак". Эксперты пришли к выводу, что от данного продукта вреда здоровью не будет.

Но и пользы особо никакой. Специалисты отметили, что лапша сделана из белой пшеничной муки, в которой практически нет пользы - в ней мало витаминов и клетчатки. В бульоне же, помимо воды, пальмового масла, соли и крахмала, содержатся консерванты, сообщает РИА Новости. Специалисты не советуют часто употреблять это блюдо.