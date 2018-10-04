Ученые рассказали, какое влияние оказывает "Доширак" на организм
4 октября 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева проверили состав лапши быстрого приготовления "Доширак". Эксперты пришли к выводу, что от данного продукта вреда здоровью не будет.
Но и пользы особо никакой. Специалисты отметили, что лапша сделана из белой пшеничной муки, в которой практически нет пользы - в ней мало витаминов и клетчатки. В бульоне же, помимо воды, пальмового масла, соли и крахмала, содержатся консерванты, сообщает РИА Новости. Специалисты не советуют часто употреблять это блюдо.
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