Какие продукты продлевают жизнь?

Исследователи из Женской больницы Бригхэма в Бостоне (штат Массачусетс, США) выяснили, что необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы сохранить здоровье и продлить себе жизнь.

Ученые после нескольких лет исследований установили, что умеренное употребление углеводов способствует продлению жизни. Об этом сообщает информационное издание Business Insider.

По мнению специалистов, чтобы продлить жизнь, нужно регулярно употреблять в пищу фрукты, в частности, бананы и яблоки, а также цельнозерновой хлеб и различные каши.

Разумеется, во всем необходимо соблюдать меру, в том числе и в потреблении углеводов. В противном случае есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.