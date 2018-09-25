Специалисты объяснили, почему вредно часто мыть голову 

Чем чаще вы моете голову, тем активнее жирнеют волосы. Ежедневное мытье волос в основном приводит к тому, что их кончики начинают слоиться, утрачивается блеск, увеличивается ломкость.

Конечно же, жестких и неизменных правил относительно того, можно ли каждый день мыть голову, нет. Ключевое правило: мыть волосы необходимо по мере их загрязнения. Многое зависит от типа кожи на голове, от типа волос. Если вы занимаетесь спортом, или у вас очень жирная кожа на голове, или вы живете в жарком климате, тогда волосы нужно мыть часто.

Не забывайте, что шампунь содержит в себе химические вещества, раздражающие кожу головы, что может привести к возникновению перхоти. Шампунь не должен находиться на голове больше минуты, втирать его в волосы и в кожу головы вредно.

Вы принесете серьезный вред волосам, если ежедневно будете подвергать их воздействию фена, утюжков, щипцов. Пользоваться всем этим можно не чаще двух раз в неделю.