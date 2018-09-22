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Простые советы, как укрепить иммунитет осенью
22 сентября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Осенней порой частота простудных заболеваний увеличивается в несколько раз. Эпидемии гриппа также приходятся на осень. Поэтому очень важно следить за здоровьем, укреплять иммунитет в это время года.
Следует пристальнее следить за своим питанием. Рекомендуется употреблять морковь, красный перец, помидоры, лимон, шиповник, облепиха, цитрусовые, орехи, бобовые, яблоки, зелень, рыба. Они богаты различными витаминами. Для укрепления иммунитета добавляйте в пищу чеснок, перец, имбирь.
Физическая нагрузка активизирует процессы, направленные на укрепление иммунитета. И обязательно выходите на свежий воздух каждый день.
Почаще делайте влажную уборку в доме.
Откажитесь от курения, алкоголя, сладкого.
Высыпайтесь по возможности.
Настои трав помогут в профилактике заболеваний, например, отвары из рябины, эхинацеи, шиповника, зверобоя, смородины.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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