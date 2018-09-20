Учеными назван простой способ защиты от инсультов

Ежедневные прогулки днем продолжительностью хотя бы по 30 минут приводят к снижению риска преждевременной смерти от инсультов и делают менее опасными последствия кровоизлияний в мозг. Простое средство защиты от инсультов и сердечных приступов назвали специалисты

Специалисты Готенбургского университета (Швеция) опросили примерно 2,3 тыс. пациентов, которые недавно перенесли инсульт и проходили курс реабилитации. Они изучили режим питания больных, их образ жизни и другие факторы. Как показало исследование, основным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и всех подобных приступов было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни, передает Neurology.

Клетки тела человека и других живых существ нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни. Клетки мозга особо нуждаются в тщательном снабжении ими.