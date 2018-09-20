//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке дочки озадачило поклонников теледивы
- KISS объявили о завершении карьеры
- Кто из звезд ждет пополнение в семье?
- Монеточку не пустили снимать клип в Пушкинском музее
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Здоровье 13+
Учеными назван простой способ защиты от инсультов
20 сентября 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Ежедневные прогулки днем продолжительностью хотя бы по 30 минут приводят к снижению риска преждевременной смерти от инсультов и делают менее опасными последствия кровоизлияний в мозг.
Специалисты Готенбургского университета (Швеция) опросили примерно 2,3 тыс. пациентов, которые недавно перенесли инсульт и проходили курс реабилитации. Они изучили режим питания больных, их образ жизни и другие факторы. Как показало исследование, основным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и всех подобных приступов было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни, передает Neurology.
Клетки тела человека и других живых существ нуждаются в постоянном притоке нутриентов и кислорода для нормальной жизни. Клетки мозга особо нуждаются в тщательном снабжении ими.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Папа римский призвал молодежь заботиться о своей сексуальности
//В мире
Эксперт: база в Польше позволит США перебросить к границам РФ военную технику
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//Армия
Военные корабли ТОФ вернулись в пункты дислокации после маневров «Восток-2018»
//Общество
На трансплантацию органов согласен. Новая отметка в паспорте?
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Турчак поблагодарил ЦИК за проверку нарушений на выборах в Приморье
//Общество
Хирург ответил на обвинения экс-супруги: "С претензиями - в суд"
Фото Леры Кудрявцевой в детской кроватке дочки озадачило поклонников теледивы
//Новости партнеров
//Здоровье
//Общество
Переправа через Керченский пролив будет резервным вариантом перемещения
//Общество
В ДНР узнали из-за чего украинские солдаты разочаровались в войне с Донбассом
//Общество
На украинских окопах командир чуть не пристрелил националиста из-за обстрелов
//Наука
//Новости СМИ2
//Общество
В Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 677 "Кронштадт"
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
Кто управляет мировой экономикой и готовит банковский концлагерь?
//Общество
Эксперт о запрете русских песен во Львове: «Скоро запретят смотреть на Луну»
//Общество
//В мире
Украина планирует разработать и закупить высокоточное ракетное вооружение
//Общество
//В мире
Британский городок не спал по ночам из-за жуткого детского пения
//Общество
В день переговоров в Минске ВСУ в 2 раза увеличили плотность обстрела Донбасса
//Авто
//Здоровье
//Политика
//В мире