//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Надежду Бабкину подвергли критике за новый образ и "застывшее" лицо
- Петросян оставит Степаненко без воды?
- Юлия Ковальчук заявила, что мужчины от "хороших женщин" просто так не уходят
- Алла Пугачева и Максим Галкин сделали близнецам необычный подарок на пятилетие
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Здоровье 13+
Иппотерапия - детям, Ипповенция - родителям
18 сентября 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Краснодарская краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья» стала в этом году победителем конкурса президентских грантов с проектом «Иппотерапия - детям, Ипповенция - родителям».
ИППОТЕРАПИЯ – коррекционно-реабилитационный метод, относящийся к анималотерапии и основанный на лечебной верховой езде включающей в себя специально подобранные упражнения. Является вспомогательным методом к традиционным видам лечения. Это один из методов лечебной физкультуры.
ИППОВЕНЦИЯ относится к новому в российской психологии направлению. В отличие от иппотерапии, являющейся по большей части психофизиологическим лечебным воздействием верховой езды на человека, ипповенция представляет собой психотерапевтический, психокоррекционный и развивающий аспекты взаимодействия человека и лошади.
В рамках данного проекта предусмотрено проведение курса реабилитационных занятий с использованием лошади (лечебная верховая езда) для детей с особенностями развития.
Центр социальной адаптации «Крылья» объявляет о наборе детей с нарушениями развития (с диагнозами: ДЦП; аутизм; синдром Дауна; нарушения после черепно-мозговых травм и инфекционных болезней ЦНС; травмы спинного мозга; врожденные нарушения работы ЦНС; поражение зрения и слуха; нарушения или задержка психомоторного развития (в том числе речевые расстройства).
Мы набираем в группу детей и их родителей (или членов семей).
Реализация проекта предусмотрена в два этапа.
Первый этап с 01.10.2018г. по 31.01.2019г.
Второй этап с 01.02.2019г. по 31.05.2019г.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Проекты будущего создает молодежь 17.09 11:02
АО «Колос»: долгий путь к справедливости 14.09 16:24
В октябре в Краснодаре откроет свои двери новая «Ярмарка жилья» 14.09 15:58
Добраться на курорт – с комфортом 14.09 12:13
Точки роста Тихорецкого района 14.09 12:13
//Новости МирТесен
Разделить нельзя, или Дом военных действий 13.09 10:10
Наталья Костенко: «С нашей молодежью можно горы свернуть!» 13.09 10:08
Население научат тратить и экономить 13.09 10:08
//Новости Гнездо.ру
О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края 13.09 10:07
Меры поддержки для промышленности Кубани 12.09 10:01
В ЗСК зарегистрирован законопроект, гарантирующий сохранение льгот 10.09 11:57
//Новости Redtram
Депутаты разработали законопроект, который позволит сохранить льготы 07.09 09:55
Как развивать сельхозкооперацию 06.09 10:06
Слепой выстрел, или Как остаться невредимым 06.09 09:28
//Новости ADWILE
Как начать бизнес и чем ему поможет дублер Яблоновского моста? 06.09 09:27
Инновационная методика кубанских хирургов 06.09 09:26
Реставрация охотничьего дома Романовых в Псебае 06.09 09:26
Спикер кубанского парламента обозначил приоритеты законотворчества 06.09 09:25
Секреты здоровья Лео Бокерии 06.09 09:19
Реализация краевых программ в сфере ЖКХ – на контроле у депутатов ЗСК 05.09 15:55
//Новости партнеров
Спикер кубанского парламента обозначил приоритеты законотворчества 04.09 15:45
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал обращение Президента РФ к гражданам 30.08 12:37
Под крылом безопасности 30.08 08:57
Наталья Костенко: «Пенсионная реформа — повод для анализа работы ПФР» 30.08 08:56
Путин внесет в Госдуму свои поправки к законопроекту пенсионной системе 30.08 08:55