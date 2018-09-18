Краснодарская краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья» стала в этом году победителем конкурса президентских грантов с проектом «Иппотерапия - детям, Ипповенция - родителям».

ИППОТЕРАПИЯ – коррекционно-реабилитационный метод, относящийся к анималотерапии и основанный на лечебной верховой езде включающей в себя специально подобранные упражнения. Является вспомогательным методом к традиционным видам лечения. Это один из методов лечебной физкультуры.

ИППОВЕНЦИЯ относится к новому в российской психологии направлению. В отличие от иппотерапии, являющейся по большей части психофизиологическим лечебным воздействием верховой езды на человека, ипповенция представляет собой психотерапевтический, психокоррекционный и развивающий аспекты взаимодействия человека и лошади.

В рамках данного проекта предусмотрено проведение курса реабилитационных занятий с использованием лошади (лечебная верховая езда) для детей с особенностями развития.

Центр социальной адаптации «Крылья» объявляет о наборе детей с нарушениями развития (с диагнозами: ДЦП; аутизм; синдром Дауна; нарушения после черепно-мозговых травм и инфекционных болезней ЦНС; травмы спинного мозга; врожденные нарушения работы ЦНС; поражение зрения и слуха; нарушения или задержка психомоторного развития (в том числе речевые расстройства).

Мы набираем в группу детей и их родителей (или членов семей).

Реализация проекта предусмотрена в два этапа.

Первый этап с 01.10.2018г. по 31.01.2019г.

Второй этап с 01.02.2019г. по 31.05.2019г.