Названы напитки, которые уменьшают жир на животе

Уменьшить жировые складки на животе могут помочь несколько полезных напитков. Пить эти коктейли необходимо обязательно перед сном, и результат не заставит себя ждать, жир на животе постепенно уйдет.

На первое место специалисты поставили огуречный сок. В напиток из нескольких огурцов можно добавить имбирь или выжать лимон.

На втором месте огуречно-цитрусовый сок. Для приготовления нужны два огурца, один апельсин и один лимон. Можно добавить немного воды и меда, сообщает "МедикФорум".

Третье место за напитком из сока лимона, огурца и 1 стакана кинзы. К ним нужно прибавить половину стакана воды, столовую ложку сока алоэ вера и натереть имбирь.

На четвертом месте - имбирный чай, в него можно добавить столовую ложку меда или выжать небольшое количество сока лимона.

Ананасовый сок позволяет чувствовать сытость, не набирая при этом лишних калорий. Он на пятом месте.

На шестом месте расположился напиток из клубники, лимона и трав.Начните с приготовления лайма или лимона - соскребите в чашку цедру с нескольких среднего размера фруктов. Измельчите туда же эстрагон и мяту. Нарежьте клубнику. Залейте все кипятком и дайте смеси осесть. Через несколько минут слейте сок, добавьте в него холодную воду и мед по вкусу.

Седьмое место у чая из одуванчиков, который не только улучшает пищеварение, а и избавляет организм от лишней жидкости.

Зелёный чай улучшает обмен веществ и сон. При выборе напитка обратите внимание на его качество и содержание в нём кофеина.

Напиток с яблочным уксусом на девятом месте. Для его приготовления надо стакан воды смешать с 1-2 столовыми ложками уксуса, добавить нарезанные фрукты и мед.

И завершает ТОП-10 грейпфрутовый сок с корицей. Стакан воды с сахаром и несколькими палочками корицы нужно прокипятить 7 минут, потом добавить холодной воды, сок грейпфрута и мяту.