Опубликованы рекомендации Нобелевского лауреата по спасению сердца от инфаркта

Фармаколог из Соединенных Штатов Луи Игнарро, являющийся лауреатом Нобелевской премии по медицине, рассказал, как спастись от инфаркта. Рекомендации специалиста приведены в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

По словам Игнарро, людям, которые хотят укрепить свою сердечно-сосудистую систему, следует больше двигаться и меньше сидеть. В последнем положении замедляется циркуляция липазы. Данный фермент отвечает в организме за всасывание жира.

Кроме того, необходимо употреблять в пищу продукты, которые содержат полезные для сердца элементы. В числе этих продуктов американский фармаколог назвал свекольный сок и голубику.

Также для профилактики инфаркта крайне важен качественный сон. Продолжительность ночного отдыха должна составлять 7-8 часов, процитировало Луи Игнарро издание «Свободная пресса».