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Специалисты раскрыли эффективный способ нормализации давления без медпрепаратов
5 сентября 2018, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из Великобритании рассказали об эффективном способе нормализации артериального давления, который не предполагает прием медицинских препаратов. Об этом говорится в заметке, опубликованной интернет-СМИ.
Ученые советуют гипертоникам употреблять в пищу такие продукты, как сладкий картофель, апельсиновый сок, бананы, обезжиренное молоко и йогурт. Кроме того, людям, страдающим от данной болезни, необходимо полностью отказаться от сигарет и ограничить себя в алкоголе и кофе. Также при высоком давлении нужно следить за весом. Избавиться от лишних килограммов помогут физические упражнения, продолжительность которых должна составлять 150 минут каждую неделю, пишет сайт actualnews.org.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские специалисты назвали новый признак приближающегося инсульта.
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