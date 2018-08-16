Обнаружена новая опасность от электронных сигарет

Исследователи Бирмингемского университета (University of Birmingham) в очередной раз подтвердили ошибочность мнения о том, что электронные сигареты являются безопасными для здоровья.

Ученые разработали механическую процедуру имитации так называемого "вейпинга" в своей лаборатории с применением образцов легочной ткани, которая была взята у восьми некурящих добровольцев.

В ходе исследований было обнаружено, что пары жидкости вейпов, доставляя в легочную ткань различные канцерогены, могут спровоцировать воспаление, а также нарушить работу клеток, которые борются с аллергенами и бактериями.

В свою очередь, это ведет к появлению тяжелых хронических заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких, что может привести к инвалидности и развитию в том числе онкологических заболеваний.