//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
- Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
- Взрослая дочь Петросяна о разводе отца: "В личную жизнь друг друга мы не лезем"
- Василий Уткин комментировал один матч на ЧМ за 783 тысячи. Он решил,что это мало
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Здоровье 13+
Обнаружена новая опасность от электронных сигарет
16 августа 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи Бирмингемского университета (University of Birmingham) в очередной раз подтвердили ошибочность мнения о том, что электронные сигареты являются безопасными для здоровья.
Ученые разработали механическую процедуру имитации так называемого "вейпинга" в своей лаборатории с применением образцов легочной ткани, которая была взята у восьми некурящих добровольцев.
В ходе исследований было обнаружено, что пары жидкости вейпов, доставляя в легочную ткань различные канцерогены, могут спровоцировать воспаление, а также нарушить работу клеток, которые борются с аллергенами и бактериями.
В свою очередь, это ведет к появлению тяжелых хронических заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь легких, что может привести к инвалидности и развитию в том числе онкологических заболеваний.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//Армия
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
В Германии развенчали надежды Украины на помощь НАТО в Азовском море
//Здоровье
"Завтрак съешь сам": ученые доказали пользу утреннего приема пищи
//В мире
//Общество
Владимир Путин и Ким Чен Ын обнимутся как братья
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//В мире
Экипаж "Механика Погодина" опасается силового захвата в Херсоне
//Новости Redtram
//Культура
//Общество
//Общество
Предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов - следование примеру Венесуэлы?
//В мире
Названы причины невозможности блицкрига киевских силовиков против ДНР и ЛНР
//Общество
//Политика
Трамп заблокировал экс-главе ЦРУ доступ к секретной информации
//Наука
//Туризм
На бархатный сезон "горящих туров" в Турцию туроператоры не предложат
Китайцы поняли, что Вашингтон не оставит их в покое
В США испугались, что на «Армату» установят лазер и рельсотрон