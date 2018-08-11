Ученые объяснили, почему опасно жить в однокомнатных квартирах

Как утверждают ученые, проживание в маленьком пространстве может отрицательно сказываться как на физическом, так и на психическом здоровье человека. Чем больше людей живет в одной небольшой квартире, тем хуже для них.

Стесненные жилищные условия могут стать первопричиной вечного стресса, излишней раздражительности, агрессии. Дети в однокомнатных квартирах могут вырасти замкнутыми, с комплексами, у них часто наблюдается лишний вес, сообщает wi-fi.ru

В маленьких квартирах быстрее распространяются инфекции, поэтому у их жителей респираторные заболевания не редкость.

По московским правилам в настоящий момент одному человеку положено жилье в 33 м², двум - 42 м², а семья из трех членов должна жить в квартире не меньше 54 м², чтобы чувствовать себя комфортно.