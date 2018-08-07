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Опубликованы советы по спасению от жары для людей с повышенным давлением
7 августа 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликованы рекомендации по спасению от жары для людей с повышенным давлением. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.
Канал «Твое здоровье» в «Яндекс. Дзен» пишет, что при высокой температуре воздуха значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поэтому гипертоникам в период жары следует быть осторожными и соблюдать несколько простых правил. В частности, им нужно больше гулять утром и вечером, регулярно принимать прохладный душ и активно употреблять в пищу свежие фрукты и овощи. Также авторы канала советуют меньше двигаться и почаще отдыхать.
Кроме того, необходимо создать прохладу в доме. Для этого повесьте светлые шторы на окна и держите их днем закрытыми.
Ранее во вторник сообщалось, что исследователи заявили об опасности долгого сна для здоровья человека. Специалисты рассчитали оптимальную продолжительность ночного отдыха.
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