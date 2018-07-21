В пассивном курении нашли новую опасность

Сотрудники Йоркского университета Британии провели ряд исследований. Они показали, что пассивное курение ведет к проблемам полноценного вынашивания ребенка и увеличивает риск мертворождений.

Британские специалисты изучали течение беременности порядка 37 000 представительниц женского пола в 30 развивающихся странах. Выяснилось, что половина всех беременных, живущих в Непале, Иордании, в Бангладеш, Пакистане, Армении и Индонезии, вынуждены терпеть табачный дым, пишет "Собеседник". У таких женщин увеличивается опасность дефектов в развитии плода, дефицита массы тела. В будущем у ребенка возможен серьезный риск респираторных болезней.

Ужасают цифры мертворождения из-за пассивного курения беременных. В Индонезии этот показатель составляет около 10 тысяч в год, а в Пакистане – 17 тысяч.