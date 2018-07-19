Список самых полезных для здоровья человека каш появился в сети

В интернете появился список каш, наиболее полезных для здоровья человека. Соответствующая заметка некоторое время назад была опубликована в отечественной блогосфере.

Первой в списке, выложенном каналом «Дары природы» в «Яндекс. Дзен», идет гречка. Авторы канала отмечают, что употребление в пищу данной крупы помогает справиться с такими проблемами, как лишний вес, повышенный уровень содержания сахара в крови, ослабленный иммунитет.

Овсянка, которую многие люди едят на завтрак, также оказывает крайне благотворное воздействие на организм. Она способствует увеличению свертываемости крови, восстановлению мышц после физических нагрузок, улучшению работы щитовидной железы.

Также в опубликованный список попали рис, пшенка и перловка. Авторы материала, ссылаясь на мнение медицинских специалистов, советуют не останавливаться на какой-то одной каше и добавлять в рацион различные ее виды.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали пять продуктов, от которых лучше отказаться летом.