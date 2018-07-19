Ученые научились предсказывать склероз
19 июля 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
После исследования специалистов Университета Британской Колумбии можно сделать вывод, что по некоторым нарушениям в работе организма выявить рассеянный склероз можно и до возникновения его характерных примет.
Ранее считалось, что самыми первыми признаками развития склероза является осеменение конечностей, слабость в мышцах, а также помутнение зрения.
После того, как ученые проанализировали информацию о течении рассеянного склероза и его признаках у 14 тысяч пациентов и изучили данные 67 тысяч человек, не болеющих склерозом, выяснилось, что за несколько лет до появления склероза у человека развивается фибромиалгия, пишет МедикФорум. При этом заболевании испытывают мышечно-костные боли. Также появляются частые мигрени и смены настроения, а за пару лет до начала болезни у человека наблюдается симптом раздраженного кишечника. Также предшественниками рассеянного склероза могут быть депрессия и биполярное расстройство.
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