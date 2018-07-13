Ученые рассказали о пользе кондиционера для мозга человека

Сотрудники Гарвардского университета, проведя несколько исследований, выяснили, что кондиционеры несут большую пользу людям. В жару в помещениях без кондиционера мозг человека просто отказывается работать.

Ученые проводили исследования в студенческих общежитиях Бостона летом 2016 года, передает The Independent. В каких-то комнатах кондиционеры присутствовали, в других их не устанавливали. Специалисты опрашивали студентов, задавая им простые умственные задачи и проверяли их память.

Выяснилось, что живущие в комнатах без кондиционера показали результат на 13% хуже, чем те студенты, которых духота не донимала.

Ученые еще раз доказали, что люди лучше всего работают при оптимальной температуре. Для жилой комнаты температурный оптимум составляет 20-22 градуса, а допустимые значения колеблются от 18 до 24.