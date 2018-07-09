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Ученые рассказали о диете, которая помогает быстрее избавиться от рака
9 июля 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из Центра изучения рака имени Мейера (США) выяснили, что питание с высоким уровнем потребления жиров поможет замедлить рост мутации группы ферментов, влияющей на формирования новообразований.
Кетодиета, о которой идет речь, быстро становится популярной среди почитателей фитнеса и спорта. Ее главным отличием от других диет является то, что большую часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Такая замена приводит к тому, что мозг и другие органы тела используют не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны как основной источник энергии, сообщает РИА Новости. Благодаря такой диете наблюдается более медленное старение мозга и улучшение тонуса мышц.
Биологи США утверждают, что «жирная» диета способствует замедлению роста мутации ферментов, при этом ею можно воспользоваться для похудения. Ее также предлагают использовать для лечения эпилепсии у детей.
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