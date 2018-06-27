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Эксперты рассказали, может ли загар быть безопасным
27 июня 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты пришли к выводу, что безопасного загара не существует. А ведь ранее считалось, что ультрафиолет полезен для людей. Теперь утверждается, что он провоцирует развитие целого ряда заболеваний.
Ультрафиолет повышает риск появления рака кожи, так как лучи деструктивно воздействуют на ДНК человека. Люди со смуглой кожей по сравнению с "белолицыми", конечно, от вредного воздействия солнца защищены лучше. Но полностью вредное влияние ультрафиолета не нейтрализуется.
Частое пребывание на солнце быстрее старит кожу, считают косметологи, а также может вызывать катаракту.
При этом специалисты не отрицают, что ультрафиолет в умеренных количествах полезен для здоровья. Если совсем не бывать на солнце, это может привести к критичному недостатку витамина D.
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