Замедляющие развитие рака продукты назвали медики

В интернете появился список продуктов, которые способствуют прекращению роста злокачественных опухолей. Из публикации следует, что при ее подготовке использовались рекомендации специалистов в области медицины.

В перечне, в частности, присутствует клубника. Отмечается, что в данной ягоде содержатся соединения, разрушающие раковые клетки в молочных железах, мочевом пузыре и легких. Врачи советуют ежедневно употреблять не менее одной чашки клубники.

Мужчинам, борющимся со злокачественным образованием в предстательной железе, медики рекомендуют есть помидоры, которые прошли термическую обработку. Кроме того, таким пациентам обязательно следует включить в свой рацион артешоки. Также этот продукт может помочь людям, больным лейкемией, пишет сайт fb.ru.

Ранее в понедельник сообщалось, что ученые выявили витамин, который снижает риск возникновения рака груди.