Учеными создан препарат для замены антибиотиков

Специалисты из США создали уникальный препарат,являющийся безопасной альтернативой антибиотикам. Новые бактериофаги будут бороться с очагами инфекции и при этом не наносить вреда человеческому организму.

На ежегодной конференции в Бостоне ученые сообщили о проведении ряда клинических испытаний, в результате которыхони смогли доказать, что бактериофаги (вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки) могут эффективно использоваться для борьбы с болезнями. Они не вызывают каких-либо инфекций и не разрушают организм в целом, как это иногда делают антибиотики, сообщает VistaNews. При этом бактериофаги могут вызывать рост полезных бактерий для организма человека.