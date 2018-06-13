Учеными создан препарат для замены антибиотиков
13 июня 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из США создали уникальный препарат,являющийся безопасной альтернативой антибиотикам. Новые бактериофаги будут бороться с очагами инфекции и при этом не наносить вреда человеческому организму.
На ежегодной конференции в Бостоне ученые сообщили о проведении ряда клинических испытаний, в результате которыхони смогли доказать, что бактериофаги (вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки) могут эффективно использоваться для борьбы с болезнями. Они не вызывают каких-либо инфекций и не разрушают организм в целом, как это иногда делают антибиотики, сообщает VistaNews. При этом бактериофаги могут вызывать рост полезных бактерий для организма человека.
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