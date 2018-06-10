Учёные из США нашли новую опасную инфекцию

Специалисты Центра резистентности к антибиотикам Эмори описали новый штамм устойчивых к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae, которые являются возбудителями пневмонии и других опасных инфекций. Ученые знают, в какой стране скоро появятся опаснейшие супербактерии

Штамм выявили у пациента из США. Бактерии невозможно победить даже довольно токсичным антибиотиком, который применяется исключительно в случае, когда другие лекарства оказываются бесполезными.

В настоящее время учёные продолжают анализировать свойства новой бактерии, чтобы узнать, как быстро она может повысить свою патогенность, передаёт EurekAlert!.