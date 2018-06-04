Зеленый чай защищает от инфаркта

Сотрудники Ланкастерского и Лидского университетов выяснили: компонент зеленого чая разрушает и растворяет опасные белковые бляшки, которые налипают на внутренние стенки сосудов и артерий.

Зеленый чай богат молекулами сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), с его воздействием связаны различные положительные эффекты напитка. Как выяснилось, он также замедляет формирование бляшек, закупоривающих коронарные сосуды и в конечном итоге способных довести до инфаркта. Но просто пить этот полезный напиток для этого недостаточно, слишком большое количество зеленого чая понадобилось бы. Ученые сейчас ищут оптимальные способы транспортировки эпигаллокатехина к бляшкам - например, с помощью инъекции.

Отметим, что благодаря катехинам активизируется рост костей, они меньше разрушаются, проходит полная минерализация полезными веществами. Если зеленый чай принимать постоянно, можно снизить риск переломов костей и крошения зубов.