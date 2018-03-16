В Подмосковье наблюдается снижение смертности от ЖКТ

У болезней желудочно-кишечного тракта нет никаких возрастных ограничений, они могут быть как у детей, так у взрослых и уже в пожилом возрасте. В этом году врачи сохранили жизнь более 130 пациентам, что почти на четверть больше прошлогодних показателей.

Почти на 24% снизилась в январе смертность от болезней органов пищеварения в Московской области по сравнению с первым месяцем прошлого года, передает «Подмосковье сегодня»

По полученным данным, в 2017 году в ходе диспансеризации было выявлено 16,8 тысяч случаев болезней органов пищеварения.