Фруктовый сок может нанести вред здоровью, если пить неправильно

Американские ученые изучили воздействие фруктовых соков на организм человека и пришли к сенсационному заключению. Оказывается, такие напитки могут навредить здоровью, если употреблять неправильно.

Специалисты Принстонского университета не рекомендуют пить соки натощак из-за угрозы разрушения микрофлоры кишечника. Почти 90% фруктового сахара расщепляется ферментами, присутствующими в тонком кишечнике. В ходе исследования ученые выяснили, что в утренние часы тонкий кишечник человека не может переварить фруктозу, и она поступает в толстый кишечник. Там находятся полезные бактерии, которые не могут переварить углеводы.

По словам диетологов, сладкое стоит есть только после основного приёма пищи и в малых количествах.