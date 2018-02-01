//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Здоровье 13+

Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

1 февраля 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

Сложнейшую операцию для женщины весом 216 кг провели специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. У 40-летней женщины была доброкачественная опухоль яичника и матки.

Операция ей потребовалась, поскольку новообразование грозило прорасти в мочевой пузырь женщины. За операцию никто не брался, поскольку хирургическое вмешательство несет огромный риск для людей с таким избыточным весом — опасно применять анестезию, поскольку обеспечить нормальную вентиляцию легких очень сложно, пациент может задохнуться под собственным весом.

Процедуру было решено проводить с применением специальной наркозно-дыхательной аппаратуры (без нее пациентка могла задохнуться под собственным весом) и роботической установки DaVinci, сообщает "МК". В течение трех часов робот под управлением профессора миллиметр за миллиметром отделял обширную опухоль от органов.

Спустя три часа операция была завершена благополучно, без осложнений, а на четвертый день женщину выписали.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС

Михаил Делягин о "Кремлёвском списке Путина»

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

«Назойливая Россия», которая «нарушает международные границы», входит в число главных угроз глобальной безопасности. Такое мнение высказал Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса.

//Общество

Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Глава российского государства Владимир Путин одобрил разработку новой сверхтяжелой ракеты-носителя на космодроме "Восточный". Эскизный проект новинки отечественного производства представят до конца следующего года.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Эксперт считает, что Украина может строить ракеты на основе вооружения СССР

Эксперт считает, что Украина может строить ракеты на основе вооружения СССР

Генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев отметил, что Украина может строить ракеты, доработав устаревшее советское вооружение.

//В мире

Пентагон опубликовал 5 новых видео Су-27, перехватившего самолет-разведчик США

Пентагон опубликовал 5 новых видео Су-27, перехватившего самолет-разведчик США

Пентагон опубликовал пять новых видеозаписей перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 истребителем ВКС России Су-27. Маневры Су-27 вокруг EP-3 неподалеку от границы РФ были запечатлены 29 января.

//Новости ADWILE

//Общество

ФАС выявила и назвала виновных в завышении цен на авиабилеты

ФАС выявила и назвала виновных в завышении цен на авиабилеты

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев назвал виновных в завышении цен на авиабилеты. Сотрудники ФАС провели проверку ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов.

//Экономика

Ломбарды теперь будут выдавать россиянам микрокредиты "до зарплаты"

Ломбарды теперь будут выдавать россиянам микрокредиты "до зарплаты"

В российских ломбардах с февраля начнут выдаваться микрокредиты "до зарплаты", в том числе под залог драгоценностей или автомобилей. При этом эксперты опасаются роста закредитованности граждан.

//Происшествия

ФСБ задержала звезду сериала «Детективы» за частный сыск

ФСБ задержала звезду сериала «Детективы» за частный сыск

Сотрудники Федеральной служба безопасности ФСБ задержали Алексея Насонова. Экс-полицейский подрабатывал по прежней специальности, возможно, с нарушениями закона.

//Здоровье

Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла

Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла

Группа испанских ученых из Гранадского университета выяснила, что употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении длительного времени может привести к большим проблемам с печенью.

//Новости партнеров

//Экономика

ЦБ создаст единый реестр кредитных досье юридических лиц

ЦБ создаст единый реестр кредитных досье юридических лиц

ЦБ собирается в ближайшее время создать единый реестр кредитных досье юридических лиц. В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге.

//Здоровье

Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

Сложнейшую операцию для женщины весом 216 кг провели специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. У 40-летней женщины была доброкачественная опухоль яичника и матки.

//Шоу-бизнес

Ольга Картункова возмущена своими снимками в Интернете

Ольга Картункова возмущена своими снимками в Интернете

Актриса Ольга Картункова, известная участница КВН удивлена интимными кадрами, которые увидела в Интернете. По словам Картунковой, очень многие сайты используют ее фотографии, однако сильно изменяют пропорции тела.

//В мире

Нил Ушаков прокомментировал запуск приложения "Друг языка" в Латвии

Нил Ушаков прокомментировал запуск приложения "Друг языка" в Латвии

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал запуск Центром государственного языка Латвии мобильного приложения "Друг языка". Комментарий в Facebook Ушаков начал с фразы "IT здорового человека vs IT курильщика".

//Расследования

В метро на "Пушкинской" сегодня утром поезд сбил девушку

В метро на "Пушкинской" сегодня утром поезд сбил девушку

Появились подробности инцидента на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве. Девушка погибла на станции метро "Пушкинская". Пассажирка наклонилась перед прибывающим на станцию поездом

//В мире

Илон Маск сообщил: "Огнеметы распроданы"

Илон Маск сообщил: "Огнеметы распроданы"

Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск за четыре дня распродал все огнеметы еще одной своей компании — The Boring Company. Всего на продажу было выставлено 20 тысяч экземпляров.

//Авто

Эксперт назвал лучшее средство против угона авто

Эксперт назвал лучшее средство против угона авто

Автоэксперт дал российским водителям несколько простых советов, которые позволят им уберечь свое транспортное средство от угона. Главным средством против кражи машины является страховой полис КАСКО.

//В мире

В Чехии изъяты из продажи школьные атласы с российским Крымом

В Чехии изъяты из продажи школьные атласы с российским Крымом

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из продажи школьные атласы с российским Крымом. Карты с обозначением Крыма цветом России заметил в Праге посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис.

//Общество

Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге

Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге

В Петербурге вчера грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке. ДТП случилось на пересечении проспектов Дачный и Ветеранов в Кировском районе около полудня. Мать ребенка пострадала.

//Общество

По мнению экспертов Россия догоняет США и Израиль в разработках беспилотников

По мнению экспертов Россия догоняет США и Израиль в разработках беспилотников

Согласно Правилам использования воздушного пространства Российской федерации, БПЛА определяется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически».

//Общество

Для военных создадут неуязвимый для хакеров компьютер с отечественной "начинкой"

Для военных создадут неуязвимый для хакеров компьютер с отечественной "начинкой"

В СМИ появилась информация о создании представителями ВНИИ радиоаппаратуры компьютера, который будет неуязвим для хакеров. Сообщается, в настоящий момент работа над ПК практически завершена.

//Общество

В Москве на станции метро Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве на станции метро Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве в четверг утром произошел сбой движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Интервалы движения поездов в утренний "час пик" были увеличены из-за "инцидента с пассажиром".

//Политика

Американист Дмитрий Евстафьев: в подмене «кремлевского доклада» виноват Трамп

Американист Дмитрий Евстафьев: в подмене «кремлевского доклада» виноват Трамп

Американист Дмитрий Евстафьев пояснил, почему Минфин США отказался от публикации «кремлевского доклада», в котором фигурировали разбогатевшие благодаря поддержке Кремля россияне.

//Культура

Актер Белоголовцев считает Леонида Гайдая режиссером мирового уровня

Актер Белоголовцев считает Леонида Гайдая режиссером мирового уровня

30 января, исполнилось 95 лет со дня рождения непревзойдённого мастера кинокомедии советского кинорежиссёра, актёра и сценариста Леони́да И́овича Гайда́я. В 1956 году вышел первый фильм режиссёра — «Долгий путь».

//Общество

Мессенджер Telegram исчез из онлайн-магазина Apple

Мессенджер Telegram исчез из онлайн-магазина Apple

Мессенджер Telegram в четверг, 1 февраля, исчез из онлайн-магазина Apple. Из App Store также попало официальное дополнение к мессенджеру — Telegram X. О проблеме уведомили пользователи мессенджера.

//Общество

Роспотребнадзор усилил контроль температуры в соцучреждениях из-за морозов

Роспотребнадзор усилил контроль температуры в соцучреждениях из-за морозов

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях и принять срочные меры по обеспечению температурных режимов.

//Экономика

Резервный фонд России 1 февраля официально прекратил существование

Резервный фонд России 1 февраля официально прекратил существование

Резервный фонд России 1 февраля 2018 года официально прекратил свое существование. В начале этого года Резервный фонд слился с Фондом национального благосостояния. В России снова единое суверенное хранилище.

//Общество

Транспортный коллапс на дорогах Подмосковья

Транспортный коллапс на дорогах Подмосковья

Зимушка-зима, разбушевавшаяся снегопадами в Москве и области, украсила парки и затормозила дорожное движение. А большой объем снежных осадков стал причиной многочисленных аварий и пробок.

//В мире

Пентагон раскрыл план войны с Россией

Пентагон раскрыл план войны с Россией

В американском министерстве обороны рассказали, каким будет возможный вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил генерал Пол Сельва.

//Политика

ООН: конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных со времен ВОВ

ООН: конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных со времен ВОВ

Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

//В мире

Воюющие в Донбассе ВСУ понесли новые потери из-за крупного пожара на позициях

Воюющие в Донбассе ВСУ понесли новые потери из-за крупного пожара на позициях

Ополченцы Донецкой народной республики сообщили о том, что Вооруженные силы Украины понесли новые потери. Причиной произошедшего инцидента стал крупный пожар на позициях киевских силовиков.

//Шоу-бизнес

Панин вступился за "Бригаду"

Панин вступился за "Бригаду"

Скандально известный актер Алексей Панин встал на защиту сериала "Бригада" и сказал, что виноват не кинематограф, а Россия. Артист назвал россиян гомофобами и "полууголовниками".

//В мире

Сообщение о продвижении ВСУ в Донбассе в ЛНР объяснили желанием Киева воевать

Сообщение о продвижении ВСУ в Донбассе в ЛНР объяснили желанием Киева воевать

Заявление Киева о захвате села в «серой зоне» Донбасса является свидетельством того, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению. Такое мнение высказали власти Луганской народной республики.

//В мире

В Таиланде теперь запрещено курить на пляжах

В Таиланде теперь запрещено курить на пляжах

Начиная с 1 февраля законодательно запрещено курить на основных пляжах Королевства Таиланд. Указ распространяется как на местных жителей, так и на прибывающих в Таиланд туристов.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

«Назойливая Россия», которая «нарушает международные границы», входит в число главных угроз глобальной безопасности. Такое мнение высказал Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса.

//Общество

Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Глава российского государства Владимир Путин одобрил разработку новой сверхтяжелой ракеты-носителя на космодроме "Восточный". Эскизный проект новинки отечественного производства представят до конца следующего года.

//Политика

Эксперт считает, что Украина может строить ракеты на основе вооружения СССР

Эксперт считает, что Украина может строить ракеты на основе вооружения СССР

Генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев отметил, что Украина может строить ракеты, доработав устаревшее советское вооружение.

//В мире

Пентагон опубликовал 5 новых видео Су-27, перехватившего самолет-разведчик США

Пентагон опубликовал 5 новых видео Су-27, перехватившего самолет-разведчик США

Пентагон опубликовал пять новых видеозаписей перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 истребителем ВКС России Су-27. Маневры Су-27 вокруг EP-3 неподалеку от границы РФ были запечатлены 29 января.

//Общество

ФАС выявила и назвала виновных в завышении цен на авиабилеты

ФАС выявила и назвала виновных в завышении цен на авиабилеты

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев назвал виновных в завышении цен на авиабилеты. Сотрудники ФАС провели проверку ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов.

//Экономика

Ломбарды теперь будут выдавать россиянам микрокредиты "до зарплаты"

Ломбарды теперь будут выдавать россиянам микрокредиты "до зарплаты"

В российских ломбардах с февраля начнут выдаваться микрокредиты "до зарплаты", в том числе под залог драгоценностей или автомобилей. При этом эксперты опасаются роста закредитованности граждан.

//Происшествия

ФСБ задержала звезду сериала «Детективы» за частный сыск

ФСБ задержала звезду сериала «Детективы» за частный сыск

Сотрудники Федеральной служба безопасности ФСБ задержали Алексея Насонова. Экс-полицейский подрабатывал по прежней специальности, возможно, с нарушениями закона.

//Здоровье

Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла

Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла

Группа испанских ученых из Гранадского университета выяснила, что употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении длительного времени может привести к большим проблемам с печенью.

//Экономика

ЦБ создаст единый реестр кредитных досье юридических лиц

ЦБ создаст единый реестр кредитных досье юридических лиц

ЦБ собирается в ближайшее время создать единый реестр кредитных досье юридических лиц. В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге.

//Здоровье

Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

Сложнейшую операцию для женщины весом 216 кг провели специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. У 40-летней женщины была доброкачественная опухоль яичника и матки.

//Шоу-бизнес

Ольга Картункова возмущена своими снимками в Интернете

Ольга Картункова возмущена своими снимками в Интернете

Актриса Ольга Картункова, известная участница КВН удивлена интимными кадрами, которые увидела в Интернете. По словам Картунковой, очень многие сайты используют ее фотографии, однако сильно изменяют пропорции тела.

//В мире

Нил Ушаков прокомментировал запуск приложения "Друг языка" в Латвии

Нил Ушаков прокомментировал запуск приложения "Друг языка" в Латвии

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал запуск Центром государственного языка Латвии мобильного приложения "Друг языка". Комментарий в Facebook Ушаков начал с фразы "IT здорового человека vs IT курильщика".

//Расследования

В метро на "Пушкинской" сегодня утром поезд сбил девушку

В метро на "Пушкинской" сегодня утром поезд сбил девушку

Появились подробности инцидента на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве. Девушка погибла на станции метро "Пушкинская". Пассажирка наклонилась перед прибывающим на станцию поездом

//В мире

Илон Маск сообщил: "Огнеметы распроданы"

Илон Маск сообщил: "Огнеметы распроданы"

Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск за четыре дня распродал все огнеметы еще одной своей компании — The Boring Company. Всего на продажу было выставлено 20 тысяч экземпляров.

//Авто

Эксперт назвал лучшее средство против угона авто

Эксперт назвал лучшее средство против угона авто

Автоэксперт дал российским водителям несколько простых советов, которые позволят им уберечь свое транспортное средство от угона. Главным средством против кражи машины является страховой полис КАСКО.

//В мире

В Чехии изъяты из продажи школьные атласы с российским Крымом

В Чехии изъяты из продажи школьные атласы с российским Крымом

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из продажи школьные атласы с российским Крымом. Карты с обозначением Крыма цветом России заметил в Праге посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге

Грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке в Петербурге

В Петербурге вчера грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку на перекрестке. ДТП случилось на пересечении проспектов Дачный и Ветеранов в Кировском районе около полудня. Мать ребенка пострадала.

//Общество

По мнению экспертов Россия догоняет США и Израиль в разработках беспилотников

По мнению экспертов Россия догоняет США и Израиль в разработках беспилотников

Согласно Правилам использования воздушного пространства Российской федерации, БПЛА определяется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически».

//Общество

Для военных создадут неуязвимый для хакеров компьютер с отечественной "начинкой"

Для военных создадут неуязвимый для хакеров компьютер с отечественной "начинкой"

В СМИ появилась информация о создании представителями ВНИИ радиоаппаратуры компьютера, который будет неуязвим для хакеров. Сообщается, в настоящий момент работа над ПК практически завершена.

//Общество

В Москве на станции метро Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве на станции метро Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве в четверг утром произошел сбой движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Интервалы движения поездов в утренний "час пик" были увеличены из-за "инцидента с пассажиром".

//Политика

Американист Дмитрий Евстафьев: в подмене «кремлевского доклада» виноват Трамп

Американист Дмитрий Евстафьев: в подмене «кремлевского доклада» виноват Трамп

Американист Дмитрий Евстафьев пояснил, почему Минфин США отказался от публикации «кремлевского доклада», в котором фигурировали разбогатевшие благодаря поддержке Кремля россияне.

//Культура

Актер Белоголовцев считает Леонида Гайдая режиссером мирового уровня

Актер Белоголовцев считает Леонида Гайдая режиссером мирового уровня

30 января, исполнилось 95 лет со дня рождения непревзойдённого мастера кинокомедии советского кинорежиссёра, актёра и сценариста Леони́да И́овича Гайда́я. В 1956 году вышел первый фильм режиссёра — «Долгий путь».

//Общество

Мессенджер Telegram исчез из онлайн-магазина Apple

Мессенджер Telegram исчез из онлайн-магазина Apple

Мессенджер Telegram в четверг, 1 февраля, исчез из онлайн-магазина Apple. Из App Store также попало официальное дополнение к мессенджеру — Telegram X. О проблеме уведомили пользователи мессенджера.

//Общество

Роспотребнадзор усилил контроль температуры в соцучреждениях из-за морозов

Роспотребнадзор усилил контроль температуры в соцучреждениях из-за морозов

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях и принять срочные меры по обеспечению температурных режимов.

//Экономика

Резервный фонд России 1 февраля официально прекратил существование

Резервный фонд России 1 февраля официально прекратил существование

Резервный фонд России 1 февраля 2018 года официально прекратил свое существование. В начале этого года Резервный фонд слился с Фондом национального благосостояния. В России снова единое суверенное хранилище.

//Общество

Транспортный коллапс на дорогах Подмосковья

Транспортный коллапс на дорогах Подмосковья

Зимушка-зима, разбушевавшаяся снегопадами в Москве и области, украсила парки и затормозила дорожное движение. А большой объем снежных осадков стал причиной многочисленных аварий и пробок.

//В мире

Пентагон раскрыл план войны с Россией

Пентагон раскрыл план войны с Россией

В американском министерстве обороны рассказали, каким будет возможный вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил генерал Пол Сельва.

//Политика

ООН: конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных со времен ВОВ

ООН: конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных со времен ВОВ

Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

//В мире

Воюющие в Донбассе ВСУ понесли новые потери из-за крупного пожара на позициях

Воюющие в Донбассе ВСУ понесли новые потери из-за крупного пожара на позициях

Ополченцы Донецкой народной республики сообщили о том, что Вооруженные силы Украины понесли новые потери. Причиной произошедшего инцидента стал крупный пожар на позициях киевских силовиков.

//Шоу-бизнес

Панин вступился за "Бригаду"

Панин вступился за "Бригаду"

Скандально известный актер Алексей Панин встал на защиту сериала "Бригада" и сказал, что виноват не кинематограф, а Россия. Артист назвал россиян гомофобами и "полууголовниками".

//В мире

Сообщение о продвижении ВСУ в Донбассе в ЛНР объяснили желанием Киева воевать

Сообщение о продвижении ВСУ в Донбассе в ЛНР объяснили желанием Киева воевать

Заявление Киева о захвате села в «серой зоне» Донбасса является свидетельством того, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению. Такое мнение высказали власти Луганской народной республики.

//В мире

В Таиланде теперь запрещено курить на пляжах

В Таиланде теперь запрещено курить на пляжах

Начиная с 1 февраля законодательно запрещено курить на основных пляжах Королевства Таиланд. Указ распространяется как на местных жителей, так и на прибывающих в Таиланд туристов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры