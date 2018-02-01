Робот прооперировал 216-килограммовую москвичку

Сложнейшую операцию для женщины весом 216 кг провели специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. У 40-летней женщины была доброкачественная опухоль яичника и матки.

Операция ей потребовалась, поскольку новообразование грозило прорасти в мочевой пузырь женщины. За операцию никто не брался, поскольку хирургическое вмешательство несет огромный риск для людей с таким избыточным весом — опасно применять анестезию, поскольку обеспечить нормальную вентиляцию легких очень сложно, пациент может задохнуться под собственным весом.

Процедуру было решено проводить с применением специальной наркозно-дыхательной аппаратуры (без нее пациентка могла задохнуться под собственным весом) и роботической установки DaVinci, сообщает "МК". В течение трех часов робот под управлением профессора миллиметр за миллиметром отделял обширную опухоль от органов.

Спустя три часа операция была завершена благополучно, без осложнений, а на четвертый день женщину выписали.