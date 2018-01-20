Ученые считают, что яд африканских стрел можно использовать для контрацепции

Американские ученые предложили людям экстравагантный метод контрацепции. Для этих целей исследователи из Университетов Канзаса и Миннесоты предлагают использовать охотничий яд для стрел. Ученые разработали гель-контрацептив для мужчин

Речь идёт об уабаине, который при попадании в человеческий организм подавляет работу ионных каналов, что приводит к судорогам, из-за которых наблюдается нарушение дыхания и кровообращения. Два-три столетия назад лекари уабаин активно использовали в качестве средства при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Вещество можно обнаружить в корнях, стеблях и листьях кустарника, относящегося к семейству кутровых. Данный кустарник растет в Восточной Африке и в Йемене. Охотники в Африке окунали стрелы в ядовитый отвар.

В 2014 году специалисты установили, что токсин вызывает астенозооспермию, при которой снижается активность сперматозоидов и блокируется возможность оплодотворения. Однако вещество не рискнули применять из-за опасности для сердца, сообщает Naked Science.

В новом исследовании американские химики утверждают, что им удалось модифицировать токсин таким образом, что он перестал воздействовать на сердечно-сосудистую систему.

Это дает вполне весомую, хотя еще и очень далекую надежду на то, что и контрацептивы для мужчин когда-нибудь будут так же доступны, как и женские.