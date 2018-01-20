Специалисты рассказали, как правильно принимать лекарства

Неправильное соблюдение режима лечения, дозировки, да и просто неграмотное сочетание лекарств с продуктами питания порой наносят только вред здоровью. Чтобы препараты действовали по назначению, их нужно правильно принимать.

Никогда не слушайте советов фармацевтов, которые, как правило, пытаются продать или более дорогое лекарство или то, у которого истекает срок годности.

Как это ни удивительно, но то, чем мы запиваем лекарство, имеет прямое отношение к успешному выздоровлению и наоборот. Запивать лекарственные средства рекомендуется только простой, негазированной водой. Употребление соков, кофе, чая или алкогольных напитков может привести не только к уменьшению эффективности лекарства, но и к отравлению.

Большинство таблеток следует принимать раздельно, если прием «оптовой партии» не согласован с врачом отдельно.

Не вздумайте самостоятельно уменьшать или увеличивать количество принятого лекарства. Пусть этим занимается ваш доктор.

Употребляйте таблетки так, как написано в рецепте: до, после или во время еды. Ведь именно таким образом достигается наивысшая эффективность препарата. Если лекарство назначено после еды, то для получения наилучшего терапевтического эффекта подождите не менее двух часов. Если до еды - за 15 минут до приема пищи, никак не раньше. Прием лекарства натощак - это обычно утром за 20-40 минут до завтрака.

Ни в коем случае не раскусывайте таблетки или капсулы, пытаясь, таким образом, ускорить действие препарата.