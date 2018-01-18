Посуда заняла первое место в рейтинге вызывающих рак вещей

Эксперты составили перечень популярных в быту вещей, способствующих развитию рака в организме человека. Первое место этого рейтинга заняла кухонная посуда, которой пользуются практически в каждом доме. Ученые заявили, что микроволновки представляют собой угрозу для человечества

В ней может содержаться полихлорвинил, также он присутствует в зубных нитках, пакетах для пиццы и попкорна. Его добавляют для того, чтобы обеспечить мощность и стойкость к пятнам.

Второе место списка досталось пластиковой посуде и специальным контейнерам, предназначенным для хранения продуктов, сообщают "Актуальные новости". По словам ученых, посуда насыщается химическими вредными веществами. Это происходит в случае долгого хранения пищи в данных контейнерах.

Тройку лидеров закрывают подсластители, включая сахарин и сорбет.

На четвертое место эксперты определили освежители воздуха, чьи химические вещества также повышают риск заболеть раком.

На пятой позиции находятся различные моющие средства, в составе которых часто присутствует кислота. Она может нанести вред коже, глазам и внутренним органам человека.