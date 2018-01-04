Электронную высокочастотную пушку, которая поможет больным онкологией, разработали в Новосибирске в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера. С ее помощью будут уничтожаться раковые опухоли путем микропучковой рентгеновской терапии.

Рентгеновское облучение собираются делать при помощи "сеточки" из маленьких рентгеновских пучков. Вредные клетки при этом уничтожаются, а полезные затрагиваются в меньшей степени, сообщает сайт mediarepost.ru.

Эффективность метода уже проверили на животных. Способы, позволяющие увеличить выживаемость при данной дозе облучения, были найдены.