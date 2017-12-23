Эксперты назвали самые полезные продукты зимой

Составлен список продуктов, которые надо обязательно включать в зимний рацион. Нижеперечисленные продукты помогут организму сохранить высокий уровень иммунитета и хорошее настроение.

Зимой в средних и северных широтах, в которых мы живем, практически каждый испытывает дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света. Это ведет к ослаблению иммунитета, повышению риска заболеваний сердца и хрупкости костей. Блюда из рыбы жирных сортов, например, лосося, тунца или сардины, помогают организму защититься.

Тыкву эксперты отметили за долгий срок хранения и богатство витаминами С, А, Е, В, Р и Т. Железо и каротин станут подспорьем в борьбе с болезнями, сообщает VistaNews.

Богата необходимыми для здоровья элементами и квашеная капуста. Она поможет организму пополнить запасы витаминов С и Р.

В качестве десерта рекомендуется употреблять продукты-антидепрессанты – бананы, орехи, инжир и шоколад.

Не забываем также о цитрусовых, отличающихся противомикробным действием. Один из самых полезных цитрусовых - грейпфрут, благодаря нарингину (горьковатому веществу в белых перегородках этого фрукта), он обладает еще и жиросжигающими свойствами.