Гипертония завоёвывает мир. Как не попасть в группу риска?

Количество гипертоников на этой неделе резко увеличилось. Во всяком случае, в Америке. Ассоциация сердца Соединённых Штатов после многолетних исследований выпустила новые стандарты кровяного давления.

Если раньше диагноз гипертония, требующий медикаментозного лечения, ставился при цифрах выше 140/90, то, по новым стандартам, лечить её нужно начинать со 130/90. По мнению авторов руководства, такой уровень кровяного давления, считавшийся раньше «предгипертензией», удваивает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Если брать за основу эти цифры, получается, что половина населения – не только в Америке, но и у нас – гипертоники. Между тем, чтобы не попасть в эту половину и снизить риск развития гипертонии, всего-то и надо, что следовать 5 простым правилам: контролировать свой вес; соблюдать рекомендации DASH диеты – она специально разработана для снижения давления и включает в себя много овощей, фруктов, цельных злаков, нежирных молочных продуктов и ограничивает употребление быстрых углеводов, добавочных жиров, красного мяса; полтора часа в неделю уделять физкультуре; снизить потребление соли до полутора граммов в день; выпивать не более двух порций алкоголя в день для мужчин и одной – для женщин (при условии двух безалкогольных дней в неделю).

Что считать порцией? 330 мл светлого пива, или 150 мл вина, или 50 мл крепких напитков.