Если вы решили заберементь

Врач-педиатр пензенского Центра здоровья для детей Галина Рубцова рассказывает, как правильно подготовиться к беременности.



Счастье — это когда родился здоровый малыш. Когда дети болеют, каждый родитель готов жертвовать всем ради здоровья своего чада. Будущим маме и папе стоит заранее позаботиться о том, чтобы ребенок имел как можно меньше шансов заболеть.



В период планирования рождения ребенка будущим родителям необходимо:

— обратиться к генетику для медико-генетического обследования;

— пройти обследование на заболевания передающиеся половым путем;

— будущей маме необходимо заняться лечением хронических очагов инфекции, лечением соматических заболеваний;

— на протяжении всей беременности избегать встречи с инфекционными больными, отказаться от приема некоторых лекарственных препаратов, обладающих тератогенным действием на плод;

— отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение, токсикомания, наркотики).



Под влиянием разнообразных неблагоприятных факторов внешней среды могут происходить мутации в генах, в тех участках хромосом, которые отвечают за передачу наследственных факторов. При определенных условиях болезнь передается по наследству. Если мутации происходят на уровне всего хромосомного комплекса, могут возникнуть хромосомные болезни. Наследственные мутации, возникающие при генных мутациях, могут передаваться по доминантному или рецессивному типу.



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