Химики разрабатывают уникальные лекарства на основе сибирской лиственницы

Сотрудники Иркутского института химии СО РАН выяснили, что препараты из сибирской лиственницы помогают в лечении многих заболеваний, в том числе гриппов типов А и Б, энтеровирусов, облегчают жизнь онкобольных.



– В сибирской лиственнице есть много полезных флавоноидов, один из главных – дигидрокверцетин. Он является великолепным медицинским препаратом для лечения сердечно-сосудистой системы, мозга, системы кровообращения, бронхо-легочных заболеваний. Из девяти видов лиственниц дигидрокверцетин в больших объемах существует только в даурской и сибирской. В 1985 году было доказано, что в сибирской лиственнице есть промышленное содержание дигидрокверцетина, – рассказывает заведующий лабораторией химии древесины Иркутского института химии СО РАН, д.х.н. Василий Бабкин.



По словам ученых, синтезировать дигидрокверцетин невозможно, его может создавать только природа. В самой лиственнице дигидрокверцетина немного, в одном большом дереве в возрасте от 50 лет – а именно за это время накапливается самое ценное вещество – всего 1-2%. Основная часть редкого флавоноида сосредоточена в комлевой части дерева. Сырье берется у лесозаготовительных предприятий.



Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, недавно в Иркутском институте химии СО РАН создана новая установка для очистки сырца лиственницы. Теперь технологическая смесь массой восемь килограммов с концентрацией дигидрокверцетина 75% за цикл в восемь часов позволяет получить четыре килограмма готового продукта с содержанием дигидрокверцетина 92%.

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