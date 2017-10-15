Врачи рассказали, как избавиться от женского храпа

Мужской и женский храп имеют разную этимологию, поэтому и лечиться должны по-разному. Если мужчины могут храпеть в разном возрасте и причин на это множество. У женщин храп чаще всего появляется к 50 годам.

Но существует вероятность, что он появится раньше. Процесс свидетельствует о вероятных недугах сердечно-сосудистой системы. Врачи советуют избавиться от возможных причин: лишний вес, алкоголь и никотин.

Специалисты подчеркнули, что при нарушении работы носовых перегородок обязательно следует брать медикаментозный пластырь или же капу, сообщает vistanews.

Есть случаи, которые требуют вмешательство хирургов, например, искривленные носовые перегородки или полипы в носу. В этом случае никакие другие способы не помогут.