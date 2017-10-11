Лысеющих россиян Минздрав предлагает бесплатно лечить в санаториях

Минздрав разработал проект документа, расширяющий список медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. В новый перечень войдут такие патологии, как новообразования, выпадение волос и плешивость.

Жители России с такими диагнозами смогут рассчитывать на получение бесплатного санаторно-курортного лечения в специализированных центрах. Речь идет и о больных с новообразованиями, которым теперь будет оказываться помощь в лечении выпадения волос, но только при наличии устойчивой ремиссии. Таким пациентам рекомендовано пребывание на курортах неподалеку от места проживания, сообщают "Известия".

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высказался против включения в перечень показаний для санаторно-курортного лечения такого заболевания, как алопеция (выпадение волос).

"У нас есть, кого отправлять в санатории, а облысение - это свидетельство того, что мужчина находится в самом соку", – заявил Онищенко, передает ТАСС.

Президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов считает, что действенных способов избавиться от облысения сейчас нет, но в некоторых случаях может помогать метод орошения минеральными водами.